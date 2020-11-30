Когда закончится пандемия COVID-19 - прогноз главы «Вектора»

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Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, но сам возбудитель заболевания никуда не денется.

Такой прогноз озвучил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, сообщает РИА Новости.

«Сама пандемия уйдет. Уверен, что в 2021 году», — заявил он на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.

Глава «Вектора» напомнил, что постоянный рост числа заразившихся коронавирусом остановится после формирования коллективного иммунитета, на достижение которого потребуется привить около половины населения.

Максютов добавил, что российские компании, разрабатывающие вакцины от коронавируса, пользуются разными производственными площадками, поэтому почти не конкурируют между собой.

«Три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса – командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний», – сказал он.

При этом, по его словам, цены на препараты для прививок «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» практически не отличаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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