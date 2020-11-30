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Общество

Караимы Севастополя выступают за музеефикацию этнического кладбища

10:28 понедельник, 30 ноября 2020
Севастополь

Сохранить культуру и не дать умереть родному языку. Эти и другие вопросы подняли участники второй Международной научно-практической конференции общества караимов Севастополя.

Из-за пандемии коронавируса встречу пришлось провести по видеоконференцсвязи. Этот же ход позволил расширить географию участников.

Помимо представителей караимов из Симферополя, Евпатории и Бахчисарая, к дискуссии подключились общины из Украины, Литвы, Польши Франции и даже Австралии.

Евгений Бакал, председатель Национально-культурного общества караимов Севастополя «Фидан»: «Караимы – одна из самых малочисленных национальностей в мире. Язык практически утерян. Люди, которые что-то знают – уже в достаточно почтенном возрасте. Нам нужно спешить, чтобы не потерять культуру, традиции, обряды и язык своего народа как частицу мировой культуры».

Конференция проходит второй год подряд. Еще до ее организации севастопольские караимы вели активную работу по сохранению культурного наследия своего народа.

Евгений Бакал: «Мы перевели в цифровую форму архив караимского просветителя Давида Марковича Гумуша. Это старинные книги, переписка, документы. Последние три года мы занимаемся оцифровкой и построением трехмерных моделей севастопольского караимского кладбища».

По заключениям специалистов, это чуть ли не единственный в мире караимский некрополь, находящийся в городской черте. В 2002 году ему был присвоен статус памятника местного значения. В архиве уже находятся порядка 400 оцифрованных моделей памятников и захоронений. Собранные данные в декабре этого года будут объединены в два больших проекта: каталог памятников и каталог эпитафий, многие из которых до сих пор не были расшифрованы.

Евгений Бакал: «На караимском кладбище присутствуют надписи как на русском языке, так и на древнееврейском, и двуязычные. Мы подключили специалистов, которые владеют языком. Перевели порядка 200 с лишним эпитафий. До нас этого никто не делал. Все документы, которые мы сделаем, мы передадим в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя».

На базе собранной документации национально-культурное общество будет выступать с предложением по восстановлению кладбища и его музеефикации. С точки зрения сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой, сохранение истории и культуры караимов имеет большую значимость для всех жителей полуострова.

Екатерина Алтабаева, сенатор Российской Федерации: «Когда мы говорим об истории народа, его материально-духовной культуре – это наше общее достояние. Культура крымского полуострова – пестрый яркий ковер, который соткан из очень разных нитей, которые вошли в это пространство в разные исторические эпохи, но представляют единое целое».

По последним данным, в Севастополе проживает 35 караимов, в Крыму – около 500. Хотя реальная цифра несколько больше, подытожили участники конференции.

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