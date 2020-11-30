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Коронавирус в Крыму

Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде

16:56 понедельник, 30 ноября 2020
Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде

фото © altamedica.com.ua

Определить поражение легких при бессимптомном протекании заражения новой коронавирусной инфекцией поможет только компьютерная томография.

Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса, тут только КТ делать», – цитирует ученого Ura.ru.

Арановский пояснил, что у многих заболевших поражение легких может проходить без симптомов.

«И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой», – сказал вирусолог.

Он отметил, что при легкой и бессимптомной форме коронавируса не нужно требовать госпитализации. Арановский объяснил это большой нагрузкой на систему здравоохранения из-за больных тяжелой формой. Специалист высказал мнение, что из-за этого российская медицина не сможет обслужить многих носителей коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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