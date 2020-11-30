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Коронавирус в Крыму

Еще трое пациентов с COVID скончались в Крыму

12:17 понедельник, 30 ноября 2020

В Крыму зарегистрировали еще три смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава республики в понедельник.

Таким образом, в регионе с начала пандемии скончались 286 пациентов с COVID-19.На амбулаторном лечении находятся 2332 человека, на стационарном – 2502 пациентов. В обсерваторы изолировано 47 человек.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 15 372 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 227 – за последние сутки. За весь период выздоровели 11 422 пациента.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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