Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: У министра транспорта Крыма нашли коронавирус ● Крымчане отказываются прививаться от гриппа ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19 ● Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму
Еще трое пациентов с COVID скончались в Крыму
В Крыму зарегистрировали еще три смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава республики в понедельник.
Таким образом, в регионе с начала пандемии скончались 286 пациентов с COVID-19.На амбулаторном лечении находятся 2332 человека, на стационарном – 2502 пациентов. В обсерваторы изолировано 47 человек.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 15 372 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 227 – за последние сутки. За весь период выздоровели 11 422 пациента.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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