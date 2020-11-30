Еще трое пациентов с COVID скончались в Крыму

В Крыму зарегистрировали еще три смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава республики в понедельник.

Таким образом, в регионе с начала пандемии скончались 286 пациентов с COVID-19.На амбулаторном лечении находятся 2332 человека, на стационарном – 2502 пациентов. В обсерваторы изолировано 47 человек.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 15 372 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 227 – за последние сутки. За весь период выздоровели 11 422 пациента.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане отказываются прививаться от гриппа. Повышение температуры тела и мышечные боли являются нормальной реакцией организма на прививку от гриппа.

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.

В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19. За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму. Житель Самарской области заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму.