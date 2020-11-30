Еще одну больницу в Севастополе отдадут под ковидный госпиталь

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Еще в одной из больниц Севастополя будут лечить пациентов с подтвержденным COVID-19. Под коронавирус отдают отделение Первой горбольницы имени Пирогова.

Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

«В Первой больнице мы еще один дополнительный корпус под COVID открываем на этой неделе. Минимум 110 коек», - сообщил Кулагин.

Сейчас севастопольцев с подтвержденным коронавирусом госпитализируют в инфекционную больницу, горбольницу №9, госпиталь Минобороны или пансионат «Изумруд». Пациентов с легким течением болезни оставляют дома.

Как сообщалось ранее, 10 декабря в Севастополе должны открыть новый двухэтажный модульный блок для COVID-19 на территории инфекционной больницы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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