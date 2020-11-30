Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Переболевшая COVID-19 вице-премьер Крыма вышла на работу ● В Севастополе продлен режим повышенной готовности ● В Севастополе тысячи нарушений «антиковидных» правил: как наказывают горожан ● Еще трое пациентов с COVID скончались в Крыму ● У министра транспорта Крыма нашли коронавирус
Еще одну больницу в Севастополе отдадут под ковидный госпиталь
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Еще в одной из больниц Севастополя будут лечить пациентов с подтвержденным COVID-19. Под коронавирус отдают отделение Первой горбольницы имени Пирогова.
Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.
«В Первой больнице мы еще один дополнительный корпус под COVID открываем на этой неделе. Минимум 110 коек», - сообщил Кулагин.
Сейчас севастопольцев с подтвержденным коронавирусом госпитализируют в инфекционную больницу, горбольницу №9, госпиталь Минобороны или пансионат «Изумруд». Пациентов с легким течением болезни оставляют дома.
Как сообщалось ранее, 10 декабря в Севастополе должны открыть новый двухэтажный модульный блок для COVID-19 на территории инфекционной больницы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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