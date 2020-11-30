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Власть

Дороги Севастополя начали готовить к зиме

13:53 понедельник, 30 ноября 2020
Севастополь

В Байдарской долине уже провели обработку отдельных участков.

В Севастополе для борьбы с гололедными явлениями на дорогах заготовлено почти 5 тысяч тонн противогололедных смесей, сообщает правительство региона.

Для борьбы со снежными отложениями и для распределения противогололедного материала ГБУ «Севастопольский Автодор» будет задействовано 16 комбинированных дорожных машин, 5 самосвалов с отвалами, 2 автогрейдера, 5 погрузчиков.

Из имеющегося автопарка уже сегодня в состоянии полной готовности находится 4 единицы техники. 24 единицы задействованы при производстве работ по ремонту и содержанию дорог и, в случае необходимости, в течение 1,5 часов будут снабжены навесным оборудованием для борьбы со снежными завалами и гололедом.

В «Севавтодоре» уверяют, что вся имеющаяся техника находится в состоянии полной готовности. На минувшей неделе проведена обработка нескольких участков автомобильных дорог в Байдарской долине.

В правительстве отмечают, что проведенные мероприятия позволят обеспечить нормальное функционирование дорожной сети и эксплуатацию проезжей части в зимний период.

В тексте использованы материалы: Форпост

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