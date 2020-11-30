Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Крыма за неделю
За прошедшую неделю сотрудники МЧС Крыма спасли 12 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, четыре человека погибли.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«За прошедшую неделю крымские спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 12, человек, 4 людей получили травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.
Также за неделю сотрудники МЧС ликвидировали 43 пожара, из них 11 – возгорания сухой растительности и мусора.
Кроме того, специалисты МЧС трижды проводили поисково-спасательные операции в горно-лесной зоне, спасены четыре человека.
Как сообщалось ранее, на трассе «Таврида» поздно вечером LADA Priora столкнулась с КАМАЗом, в результате ДТП погибли три человека – водитель и две пассажирки легкового авто.
Ранее на трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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