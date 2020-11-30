Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Крыма за неделю

За прошедшую неделю сотрудники МЧС Крыма спасли 12 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, четыре человека погибли.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За прошедшую неделю крымские спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 12, человек, 4 людей получили травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Также за неделю сотрудники МЧС ликвидировали 43 пожара, из них 11 – возгорания сухой растительности и мусора.

Кроме того, специалисты МЧС трижды проводили поисково-спасательные операции в горно-лесной зоне, спасены четыре человека.

Как сообщалось ранее, на трассе «Таврида» поздно вечером LADA Priora столкнулась с КАМАЗом, в результате ДТП погибли три человека – водитель и две пассажирки легкового авто.

Ранее на трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мать погибшей в Крыму известной спортсменки пришла на «Битву экстрасенсов». Мать погибшей в Крыму мурманской спортсменки Элины Гисмеевой Татьяна пришла на «Битву экстрасенсов» на ТНТ.

Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге. Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.

В России БТР задавил бизнесмена насмерть на праздновании дня рождения. В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти 38-летнего петербургского бизнесмена Андрея Кожевина, которого переехал БТР.

В Симферополе двое детей «застряли» в строительной траншее. Спасатели помогли двум детям, которые спустились в строительную траншею и не смогли выбраться обратно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.