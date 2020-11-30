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Водный кризис

Алуштинцев готовят к тому, что воду будут отключать не только ночью, но и днем

20:38 понедельник, 30 ноября 2020
Алушта
Алуштинцев готовят к тому, что воду будут отключать не только ночью, но и днем

фото © Новости Крыма

Алуштинский филиал «Воды Крыма» предложил в дополнение к ночным отключениям добавить и дневные перерывы, сообщает пресс-служба администрации Алушты.

В режиме видеосвязи глава администрации Алушты Галина Огнева обсудила с владельцами и директорами баз размещения, которые на территории Алуштинского региона продолжают свою работу в осенне-зимний период, вопросы экономии воды.

Как сообщила Галина Огнева Алуштинский филиал «Вода Крыма» обратился к городским властям с предложением отключать воду не только в ночное время, как это происходит сейчас, а также ограничить подачу еще и днем на шесть часов.«Хочу отметить, что я против такого длительного отключения», — сказала в начале встречи глава администрации и попросила высказаться всех участвующих в совещании директоров и руководителей санаториев, отелей, гостиниц, пансионатов по данному вопросу.

Все, кто принял участие в обсуждении, согласились с необходимостью экономии воды, но также выразили несогласие столь длительному по времени дневному ограничению.

Практически у большинства объектов курортной сферы имеются емкости, но их максимального объема хватает не более чем на четыре часа.

В завершение совещания Галина Огнева отметила, что новые временные рамки отключения воды будут обсуждаться на Общественном совете.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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