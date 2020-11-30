Водный кризис
Развитие сюжета: Симферополь к апрелю полностью перейдет на воду из скважин ● Крымские Мальдивы собираются осушить ● Власти России установили сроки преодоления водного дефицита в Крыму ● Аксенов скрыл подрядчиков строительства опреснительной станции ● Жители Инкермана выступили против водозабора из озера
Алуштинцев готовят к тому, что воду будут отключать не только ночью, но и днем
фото © Новости Крыма
Алуштинский филиал «Воды Крыма» предложил в дополнение к ночным отключениям добавить и дневные перерывы, сообщает пресс-служба администрации Алушты.
В режиме видеосвязи глава администрации Алушты Галина Огнева обсудила с владельцами и директорами баз размещения, которые на территории Алуштинского региона продолжают свою работу в осенне-зимний период, вопросы экономии воды.
Как сообщила Галина Огнева Алуштинский филиал «Вода Крыма» обратился к городским властям с предложением отключать воду не только в ночное время, как это происходит сейчас, а также ограничить подачу еще и днем на шесть часов.«Хочу отметить, что я против такого длительного отключения», — сказала в начале встречи глава администрации и попросила высказаться всех участвующих в совещании директоров и руководителей санаториев, отелей, гостиниц, пансионатов по данному вопросу.
Все, кто принял участие в обсуждении, согласились с необходимостью экономии воды, но также выразили несогласие столь длительному по времени дневному ограничению.
Практически у большинства объектов курортной сферы имеются емкости, но их максимального объема хватает не более чем на четыре часа.
В завершение совещания Галина Огнева отметила, что новые временные рамки отключения воды будут обсуждаться на Общественном совете.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские Мальдивы собираются осушить. Популярное у крымчан место отдыха — водоем под селом Скалистое Бахчисарайского района, который за бирюзовый цвет и белые известняковые берега в народе прозвали «марсианским озером» или «Мальдивами» — может обмелеть. Глава Республики Сергей Аксенов поручил организовать водоснабжение именно отсюда.
Власти России установили сроки преодоления водного дефицита в Крыму. Острый водный дефицит в Крыму должен быть снят к началу 2021 года.
Дороги Севастополя начали готовить к зиме. В Байдарской долине уже провели обработку отдельных участков.
Жители Инкермана выступили против водозабора из озера. Жители Инкермана выступают против решения властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере.
Крымский астрофизик предупредил о мощнейшей вспышке на Солнце
Мощнейшая вспышка на Солнце произошла в воскресенье, сообщил ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН (отдел Лаборатории физики Солнца), доктор физико-математических наук Юрий Цап.
В Севастополе продлен режим повышенной готовности
В Севастополе продлен режим повышенной готовности. Все ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать в регионе до 15 января.
Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде
Определить поражение легких при бессимптомном протекании заражения новой коронавирусной инфекцией поможет только компьютерная томография.
В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
13 часов назад
В Крыму снова обвалилась свежепостроенная дорога
13 часов назад
Крымские Мальдивы собираются осушить
5 часов назад
В Крыму зимой ограничат движение транспорта на дорогах
14 часов назад
В Севастополе тысячи нарушений «антиковидных» правил: как наказывают горожан
В Севастополе сотрудники полиции и департамента общественной безопасности выявили 1279 случаев нарушения «антиковидных» правил.