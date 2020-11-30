Аксенов скрыл подрядчиков строительства опреснительной станции

Глава Крыма сообщил, что организации уже определены, но называть их не стал.

Подрядчики строительства опреснителя морской воды в Крыму уже определены, пишут «Известия» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, госконтракты с выбранными компаниями еще не заключены, но они уже приступили к работам. При этом Аксенов отказался называть подрядчиков, объяснив это санкционным режимом.

«Уже процессы все запущены. Не могу в рамках того, что санкционный режим присутствует, пока называть организации. Но организации все с именем», - заявил он.

Глава республики отметил, что для опреснения воды в Крыму предлагались и зарубежные технологии, однако их реализация и поставка запчастей в условиях санкций вызывала «определенное напряжение». Аксенов подчеркнул, что опреснение морской воды для нужд населения нанесет меньший ущерб окружающей среде, чем использование подземных вод.

Ранее глава Крыма заявлял, что стоимость опресненной воды для местных жителей составит от 40 до 68 рублей за один кубометр. Перед этим он заверил, что в случае опреснения морской воды в регионе «итоговая цена вряд ли превысит» 36 руб./кубометр.

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