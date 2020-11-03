Зооуголок в Крыму превратился в скотный двор

фото © Илья Семенченко

В Евпаторийском зооуголке, расположенном в детском парке, издеваются над животными. Условия, в которых содержатся несчастные, не вызывают ничего кроме ужаса.

Посетителей парка, пришедших полюбоваться чудесными животными, ждет жестокое разочарование, трубят в соцсетях жители Крыма.

В крымском сегменте соцсетей уже не первый год появляются сообщения о концлагере для животных. Были даже публикации в СМИ. Однако воз и ныне там. Об этом свидетельствует недавняя публикация в группе «Инцидент Крым|Севастополь|Симферополь» в соцсети «ВКонтакте». Местная жительница, посетив зооуголок с ребенком, пришла с состояние шока.

«Животные содержатся в таких жутких условиях: грязь, вонь. Эти бедные нутрии и пара кроликов носятся по загаженным загонам. Лисица одна-единственная, в тесной клетке максимум 2 на 2», — написала женщина.

Возможно, администрации нет дела до этих бедных животных, считает посетительница. Крымчанка выразила надежду на то, что местные власти подумают о тех, кто не может сам за себя постоять и нуждается в помощи.

«Просто слезы на глаза наворачиваются от безысходности», — призналась она.

Сообщение быстро собрало множество комментариев и репостов.

«Я тоже была там около месяца назад. Звери голодные, грязные. Жуть. Львы поумирали. Одна лиса сидит в клетке, и волк в своей клетке тоже один. Больше не пойду. Жесть», — написала в комментариях жительница Симферополя.

Одна из подписчиц отметила, что эта история продолжается давно. Письма в соответствующие инстанции, по ее словам, никакого результата не дали.

«Аксенов знает, многие писали, звонили. Пока ничего не поменялось», — подтвердила другая жительница Евпатории.

СМИ попытались получить официальное объяснение происходящему в зооуголке. Неделю назад мы отправили запрос в электронную приемную главы города Романа Тиханчука. Ответа пока нет.

Председатель Евпаторийского городского Совета Олеся Харитоненко сообщила , что официальных жалоб на плохое содержание животных не поступало.

«В мой адрес не поступало жалоб на какие-то нарушения. Если возникнут вопросы, конечно, отправим комиссию», — заверила она.

В тексте использованы материалы: Форпост

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