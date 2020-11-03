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Происшествия

Знатно порыбачил: улов крымчанина потянул на 6,6 млн и уголовное дело

08:49 вторник, 3 ноября 2020

В Крыму возбудили уголовное дело против жителя Раздольненского района, который попался пограничникам на незаконном лове черноморской креветки.

Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

По информации ведомства, 36-летнего рыбака сотрудники погранслужбы задержали в августе 2020 года: мужчина, несмотря на действовавший запрет на вылов, тянул сети с черноморской креветкой.

«При осмотре места происшествия сотрудники Управления обнаружили и изъяли около 71 тысячи экземпляров ракообразных, а также незаконно используемые орудия лова, - пояснили в пресс-службе Управления. – Подсчитанный ущерб, нанесенный биоресурсам от противоправных действий рыбака, превысил 6,6 миллиона рублей».

Против рыбака возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Ущерб от его вылова оценен как особо крупный.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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