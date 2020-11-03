Заповедники Крыма активно судятся за свои земли

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В судах Республики Крым идут 54 судебные тяжбы, касающиеся участков земли на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, которые по непонятным причинам перестали быть заповедными.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

По его словам, спорные территории были выявлены в процессе постановки заповедных земель заповедника на кадастровый учет. В данный момент Ялтинский заповедник – единственный из отданных в федеральное подчинение ООПТ на территории Крыма, у которого вопрос с утверждением границ уже решен.

«Окончательно все закреплено за исключением нескольких участков, с которыми у нас пока есть проблемы: для того, чтобы и эта земля была зарегистрирована, надо, чтобы она была освобождена от обременения третьими лицами, - пояснил Бородин. – У нас, к сожалению, есть некоторые участки, на территории которых непонятным образом оказались объекты третьих лиц – это в том числе и какие-то дома, дачи и другие объекты. И по ним однозначное решение: надо убирать».

Из 54 дел, находящихся в суде, большинство дирекция заповедников уже выиграла, однако и они грозят затянутся, поскольку у второй стороны есть право на кассационные жалобы. Оформление земель остальных пяти ООПТ, находящихся под руководством «Заповедного Крыма», учреждение планирует начать в ближайшее время.

«Минприроды России было выделено финансирование, мы его получили, сейчас объявлен аукцион на проведение этих работ (по землеустройству – ред.). Когда конкурс будет выигран, мы начнем землеустроительные работы по всем пяти ООПТ. Это работа, как правило, двух лет – камеральные работы, постановка на кадастровый учет. Но непосредственные определения границ и вынос их в натуру – я думаю, что за следующий год мы это все уже сделаем», - предположил директор заповедников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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