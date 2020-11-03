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Коронавирус в Крыму

«Всем учиться»: в Крыму не продлевают школьные каникулы

08:22 вторник, 3 ноября 2020
«Всем учиться»: в Крыму не продлевают школьные каникулы

фото © www.parents.ru

В Крыму категорически не планируют продлевать школьные каникулы.

Как отметили в пресс-службе Минобразования РК, никаких сдвигов в учебном плане не предвидится.

«В Республике Крым каникулы продлевать не собираются. Дети у нас планово ушли на недельные каникулы», - рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщалось, правительство Севастополя приняло решение продлить каникулы в школах еще на неделю в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.

После этого глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в школах Республики Крым находится под контролем, очагов болезни нет, поэтому детей на дистанционное обучение переводить не будут.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму. Уровень заболеваемости в учебных заведениях Крыма под контролем, поэтому сдвигать каникулы нет необходимости, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Каникулы в Крыму: за школьниками будут следить. Во время осенних каникул, которые пройдут в Крыму с 31 октября по 8 ноября, комиссии по делам несовершеннолетних будут следить за времяпрепровождением и местонахождением школьников.

В Севастополе ожидают вспышки коронавируса в школах. Детские каникулы по этой причине решили продлить еще на неделю.

Большая часть крымских вузов останется работать в штатном режиме. Республиканские вузы не планируют переходить на дистанционное обучение.

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