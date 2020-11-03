Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года ● В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за коронавируса ● Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы ● В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки
«Всем учиться»: в Крыму не продлевают школьные каникулы
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В Крыму категорически не планируют продлевать школьные каникулы.
Как отметили в пресс-службе Минобразования РК, никаких сдвигов в учебном плане не предвидится.
«В Республике Крым каникулы продлевать не собираются. Дети у нас планово ушли на недельные каникулы», - рассказали в ведомстве.
Как ранее сообщалось, правительство Севастополя приняло решение продлить каникулы в школах еще на неделю в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.
После этого глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в школах Республики Крым находится под контролем, очагов болезни нет, поэтому детей на дистанционное обучение переводить не будут.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму. Уровень заболеваемости в учебных заведениях Крыма под контролем, поэтому сдвигать каникулы нет необходимости, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
Каникулы в Крыму: за школьниками будут следить. Во время осенних каникул, которые пройдут в Крыму с 31 октября по 8 ноября, комиссии по делам несовершеннолетних будут следить за времяпрепровождением и местонахождением школьников.
В Севастополе ожидают вспышки коронавируса в школах. Детские каникулы по этой причине решили продлить еще на неделю.
Большая часть крымских вузов останется работать в штатном режиме. Республиканские вузы не планируют переходить на дистанционное обучение.
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