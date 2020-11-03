Власть
Вместо батарей отопление в Севастополе пошло прямо в подъезд
Побочный эффект отопительного сезона возник на Горпищенко.
Старт отопительного сезона в Севастополе проходит не слишком гладко: многие дома все еще ждут горячей воды в батареях, а в доме № 43 на улице Горпищенко попытка «запустить» батареи привела к масштабному затоплению.
Соответствующее видео опубликовано в группе «Черный список» Вконтакте.
Как сообщили очевидцы, обильный поток горячей воды не только угрожал идущим по лестнице, но и представлял опасность для распределительных коробок и электросетей. К чести управляющей компании, ее сотрудники отреагировали быстро — подача воды была оперативно перекрыта. Что логично — вместе с ней отключилось и отопление.
Полноценный старт отопительного сезона во всех домах, подключенных к системе центрального отопления, к вечеру 2 ноября обещал вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. Глава Севастополя Михаил Развожаев, со своей стороны, поручил оперативно отрабатывать все обращения граждан по локальным трудностям.
В ГУПС «УК Нахимовского района» сообщили о намерении наладить отопление в доме № 43 на улице Горпищенко в кратчайшие сроки — в течение суток.
В тексте использованы материалы: Форпост
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