Вместо батарей отопление в Севастополе пошло прямо в подъезд

Побочный эффект отопительного сезона возник на Горпищенко.

Старт отопительного сезона в Севастополе проходит не слишком гладко: многие дома все еще ждут горячей воды в батареях, а в доме № 43 на улице Горпищенко попытка «запустить» батареи привела к масштабному затоплению.

Соответствующее видео опубликовано в группе «Черный список» Вконтакте.

Как сообщили очевидцы, обильный поток горячей воды не только угрожал идущим по лестнице, но и представлял опасность для распределительных коробок и электросетей. К чести управляющей компании, ее сотрудники отреагировали быстро — подача воды была оперативно перекрыта. Что логично — вместе с ней отключилось и отопление.

Полноценный старт отопительного сезона во всех домах, подключенных к системе центрального отопления, к вечеру 2 ноября обещал вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. Глава Севастополя Михаил Развожаев, со своей стороны, поручил оперативно отрабатывать все обращения граждан по локальным трудностям.

В ГУПС «УК Нахимовского района» сообщили о намерении наладить отопление в доме № 43 на улице Горпищенко в кратчайшие сроки — в течение суток.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В районе симферопольского «Привоза» поставят остановочный павильон. В районе симферопольского рынка «Привоз» будет установлен остановочный павильон.

В Симферополе вот-вот должен заработать завод по сортировке и переработке мусора. Завод по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов начнет работать в симферопольской Каменке с 9 ноября.

Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины. Крым не рассчитывает на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины.

«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет. В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.