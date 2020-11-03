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Власть

Валидаторы не надежны: крымчанам посоветовали все равно брать «наличку» в транспорт

18:07 вторник, 3 ноября 2020

Пассажирам общественного транспорта порекомендовали не отказываться от оплаты с помощью наличных денег.

Об этом сообщил начальник Управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта РК Николай Лукашенко.

«Правила говорят однозначно – пассажир в любом случае должен оплатить проезд любым удобным для себя способом. На случай, если валидатор не работает, то я рекомендую при себе иметь наличные средства, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с водителем», - пояснил он.

Как ранее сообщалось, правила перевозок не обязывают перевозчиков предоставлять пассажирам возможность безналичной оплаты проезда, это услуга является дополнительной. В социальных сетях неоднократно публиковались жалобы пассажиров на якобы неисправные валидаторы АСОП, которые подключены во всем крымском транспорте с 1 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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