Власть
Валидаторы не надежны: крымчанам посоветовали все равно брать «наличку» в транспорт
Пассажирам общественного транспорта порекомендовали не отказываться от оплаты с помощью наличных денег.
Об этом сообщил начальник Управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта РК Николай Лукашенко.
«Правила говорят однозначно – пассажир в любом случае должен оплатить проезд любым удобным для себя способом. На случай, если валидатор не работает, то я рекомендую при себе иметь наличные средства, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с водителем», - пояснил он.
Как ранее сообщалось, правила перевозок не обязывают перевозчиков предоставлять пассажирам возможность безналичной оплаты проезда, это услуга является дополнительной. В социальных сетях неоднократно публиковались жалобы пассажиров на якобы неисправные валидаторы АСОП, которые подключены во всем крымском транспорте с 1 сентября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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