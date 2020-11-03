В Ялте завершили расследование жесткого убийства местного жителя

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей полуострова.

В зависимости от роли каждого в совершенных преступлениях, они обвиняются в убийстве, грабеже, хищении огнестрельного оружия, укрывательстве преступления (ч.1 ст.105, ч.1 ст.161, п.п. «а», «г» ч.2 ст.161, п. «г» ч.3 ст.226, ст. 316 УК РФ).

В сентябре 2019 года в подвале заброшенного кафе на территории Ялты было обнаружено тело местного жителя с множественными травмами головы. Преступление было совершено в условиях неочевидности — отсутствовали прямые свидетели, которые могли бы располагать значимыми сведениями, пролить свет на обстоятельства.

Сотрудниками управления криминалистики и следственного отдела по городу Ялта Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из подразделения уголовного розыска ОВД по городу Ялте в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены лица, причастные к жестокой расправе над мужчиной.

Злоумышленников задержали в разных частях полуострова.

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что трое знакомых прибыли к дому на улице Фонтанная, где проживал местный житель — с ним у одного из компании ранее случился конфликт. Используя ссору как надуманный предлог, подельники избили хозяина квартиры и в качестве компенсации похитили деньги и мобильные телефоны.

Спустя несколько дней стороны встретились в помещении заброшенного кафе Ялты, где продолжили выяснять отношения. В ходе разборок 31-летний злоумышленник нанес несколько ударов отрезком металлической арматуры по голове жертвы. Вместе с подельником он перетащил тело погибшего в подвал кафе, затер следы крови и скрылся с места убийства.

Установлено, что он же вместе с одним из сообщников спустя месяц избил знакомого, проживающего в одном из сел Балаклавского района, похитив у него из частного дома ружье и деньги.

По ходатайству следствия судом всем троим была избрана мера пресечения. Собрана крепкая доказательственная база, с обвиняемыми проведены проверки показаний на местах совершения преступлений.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Ялта расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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