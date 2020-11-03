В Симферополе вот-вот должен заработать завод по сортировке и переработке мусора

Завод по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов начнет работать в симферопольской Каменке с 9 ноября.

Об этом сообщил гендиректор предприятия «ЭкоПромКрым», эксплуатирующего комплекс, Максим Копейкин.

«Мы заключили договор с региональным оператором ГУП РК «Крымэкоресурсы» и с МУП «Экоград». С 9 ноября комплекс запускается, – сказал Копейкин. – Наш проект является частью национального проекта «Экология». Включен в федеральную схему обращения с отходами. С января этого года, согласно подписанному постановлению премьер-министра Республики Крым Юрия Гоцанюка, по новой территориальной схеме мощность объекта поднимется со 150 до 250 тысяч тонн в будущем году. Наши ангары позволяют поставить дополнительную линию. Автоматизация уже тоже подготовлена. Сейчас мы максимально автоматизируем процесс, поставим утилизацию, поставим дробилку для попадающихся строительных отходов в ТКО».

Запуск завода, по словам представителя компании, сделает прозрачным процесс с обращением ТКО в Симферополе и Симферопольском районе. «По требованию федерального оператора будет с весов уходить информация автоматически сразу в виде файла в «Крымэкоресурсы» с фотографиями, что сделает абсолютно прозрачной ситуацию с потоком мусора в Симферополе и районе, – отметил Копейкин. – Сейчас пока идет только мусоросортировка. Дальше будет утилизация. Механическая. Это – изготовление гранулы и изготовление флексы. Это пластик. Бутылка сортируется, режется, в центрифуге сушится и отправляется на материк на большие заводы, где из нее делают искусственное волокно. По требованию минэкологии Российской Федерации до 30% сейчас должно изготавливаться этих гранул из вторсырья».

Сейчас предприятие занимается набором сотрудников в комплекс. Приоритет отдают жителям Каменки. По словам представителя компании, уже до конца года сюда трудоустроят 60 жителей микрорайона.

«Когда выйдем на проектную мощность, будет более 200 рабочих мест в конце второго квартала будущего года. Приоритет отдается жителям Каменки. Зарплата от 24 тысяч рублей, у тех, кто с техникой работает, – до 35 тысяч рублей. Сейчас ищем и делопроизводителей, и бухгалтеров, и весовщиков», – подчеркнул Копейкин.

Он добавил, что комплекс по сортировке и переработке полностью законен и будет соблюдать все экологические требования. «Мы запустимся только после того, когда будет установлен газоанализатор с большим табло на въезде в комплекс, и каждый проезжающий крымчанин сможет увидеть анализ, будут показаны значения предельно допустимой концентрации по пяти газам и уровень на нашем предприятии. Все документы и результаты проверок у нас есть и предоставлены во все органы», – рассказал Копейкин.

Участок, на котором расположен комплекс власти признали оптимальным, заявил гендиректор «ЭкоПромКрым». А находящиеся рядом два промышленных предприятия, которые имеют санитарно-защитную зону в тысячу метров во все стороны, перекрывают и зону мусорного завода.

Первая очередь завода должна была вступить в строй в мае 2019 года. Предполагалось, что завод будет установлен в качестве временной меры по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Полигон ТКО в Каменке был закрыт в конце 2016 года. Работа завода была остановлена решением главы Крыма Сергея Аксенова 18 июня этого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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