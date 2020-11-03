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Власть

В Симферополе на месяц перекроют движение по одной из улиц

Улица будет перекрыта до конца ноября.

Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке улично-дорожной сети по пер. Аэрофлотский (участок от ул. Севастопольская до пер. Заводской) в связи с проведением ремонтно-строительных работ.

Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6:00 часов 04.11.2020 до 18:00 часов 30.11.2020.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, Департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД будет разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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