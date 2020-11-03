Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму коронавирусом переболели почти 170 врачей ● В Севастополе за сутки скончалось два пациента с COVID-19 ● В Крыму всплеск смертей от коронавируса ● Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки ● «Всем учиться»: в Крыму не продлевают школьные каникулы
В школах Крыма во время каникул проведут спецобработку от коронавируса
За время школьных каникул учебные заведения в Крыму приведут в порядок.
Как рассказали в пресс-службе Минобразования РК, в школах пройдут генеральные уборки в рамках соблюдения мер предосторожности во время пандемии коронавируса.
«Перед каникулами у нас прошли установочные совещания в режиме видеоконференцсвязи со всеми органами управления образования муниципалитетов Республики Крым. Были даны разъяснения в том, что в каникулярный период нужно провести генеральные уборки, дезинфекцию, привести образовательные учреждения в порядок», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса. У двух ребят из делегации подтвердился диагноз COVID-19, остальных отправили в обсерватор как контактных лиц.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус. Пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса.
В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму. Уровень заболеваемости в учебных заведениях Крыма под контролем, поэтому сдвигать каникулы нет необходимости, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
Каникулы в Крыму: за школьниками будут следить. Во время осенних каникул, которые пройдут в Крыму с 31 октября по 8 ноября, комиссии по делам несовершеннолетних будут следить за времяпрепровождением и местонахождением школьников.
В Севастополе ожидают вспышки коронавируса в школах. Детские каникулы по этой причине решили продлить еще на неделю.
Уход легендарного спортсмена UFC Андерсона Силвы
Бразильский паук завершил карьеру, трогательно попрощавшись со своими фанатами в инстаграме. История успеха Андерсона Силвы, достижения и заслуги.
Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки
За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.
«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет
В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Сразу несколько кафе сгорели ночью в Феодосии
Несколько заведений общепита сгорели ночью в Феодосии.
31 октября
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
4 часа назад
Перед зданием МВД в Севастополе снесут все ели
В течение месяца в Севастополе будут снесены многолетние деревья, растущие напротив административного здания на площади Восставших, 6. Вместо них будут высажены 8 голубых елей высотой в три метра.