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Коронавирус в Крыму

В школах Крыма во время каникул проведут спецобработку от коронавируса

11:50 вторник, 3 ноября 2020

За время школьных каникул учебные заведения в Крыму приведут в порядок.

Как рассказали в пресс-службе Минобразования РК, в школах пройдут генеральные уборки в рамках соблюдения мер предосторожности во время пандемии коронавируса.

«Перед каникулами у нас прошли установочные совещания в режиме видеоконференцсвязи со всеми органами управления образования муниципалитетов Республики Крым. Были даны разъяснения в том, что в каникулярный период нужно провести генеральные уборки, дезинфекцию, привести образовательные учреждения в порядок», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса. У двух ребят из делегации подтвердился диагноз COVID-19, остальных отправили в обсерватор как контактных лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус. Пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму. Уровень заболеваемости в учебных заведениях Крыма под контролем, поэтому сдвигать каникулы нет необходимости, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Каникулы в Крыму: за школьниками будут следить. Во время осенних каникул, которые пройдут в Крыму с 31 октября по 8 ноября, комиссии по делам несовершеннолетних будут следить за времяпрепровождением и местонахождением школьников.

В Севастополе ожидают вспышки коронавируса в школах. Детские каникулы по этой причине решили продлить еще на неделю.

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