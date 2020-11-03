В Севастополе за сутки скончалось два пациента с COVID-19

Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Севастополе за минувшие сутки, выявлено 78 новых случаев.

Об этом говорится на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Таким образом, за весь период пандемии в городе умер 71 человек. Зарегистрировано всего 2635 случаев. Выздоровевших за весь период 1657 человек, за последние сутки – 52 человека.

В Республике Крым за сутки коронавирус подтвердился у 139 пациентов. Шесть человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки. За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.

Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы. Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют пик распространения коронавируса в Республике Крым на середину зимы.

В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки выявлено стабильно высокое количество заболевших COVID-19.