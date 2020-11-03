В Севастополе уменьшились рождаемость и количество свадеб

За январь-август 2020 года в Севастополе зафиксировали уменьшение число родившихся и умерших по сравнению с январем-августом прошлого года.

Кроме этого, согласно опубликованным данным, уменьшилось число зарегистрированных браков.

Об этом свидетельствуют данные управления статистики по Крыму и Севастополю.

«В январе-августе 2020 г. в г. Севастополе отмечено уменьшение числа родившихся и умерших по сравнению с январем-августом 2019 г. Число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составило 9 детей… Количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков и разводов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.: браков – на 517 пар, разводов – на 245 пар», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства юстиции в Крыму также фиксируют снижение уровня рождаемости.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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