Власть
В Севастополе суд обязал вернуть в бюджет города 69 млн рублей дохода от азартных игр
Ленинский районный суд Севастополя разрешил взыскать в бюджет города более 69 млн рублей, полученных от «незаконной игорной деятельности».
Как сообщает сайт прокуратуры Севастополя, иск предъявлен к 28 ответчикам, которые ранее приговорами местных судов признаны виновными в «незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой в особо крупном размере».
Сообщается, что суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, сделки признаны «незаконными», с ответчиков должны взыскать доход от азартных игр в размере более 69 млн рублей.
Ранее бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» на Южном берегу Крыма.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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