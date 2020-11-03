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Происшествия

В Севастополе расчищают обвал после ливня

В Севастополе расчищают обвал после ливня

фото © НТС

Угроза автомобильному движению накануне образовалась на Троллейбусном спуске.

В Севастополе ливни привели к обвалу скалы на Троллейбусном спуске. Как сообщает НТС, сильные дожди вымыли часть скалы около выезда на площадь Суворова. 2 ноября крупные камни откололись от общего массива и упали неподалеку от проезжей части. Часть из них задела бордюр, но видимых повреждений ему не нанесла.

Как сообщили в пресс-службе Севавтодора, проезжая часть была расчищена в тот же день, сегодня убираются и вывозятся камни с обочины. В ведомстве подчеркнули, что это не выпавшие из подпорной стенки камни, а отколовшиеся от скалы в результате эрозии и выветривания породы.

Севастопольцы в интернет-сети высказывают опасения, что последующие ливни могут усугубить ситуацию и помешать автодвижению по спуску. Отметим, для предотвращения этой угрозы в 2020 году было выполнено укрепление скалы вдоль Красного спуска, но его финишная часть — зеленая сетка — вызвала возмущение горожан и была демонтирована. По словам подрядчика, это допустимо и на безопасность дороги не влияет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Угроза автомобильному движению накануне образовалась на Троллейбусном спуске.

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