Происшествия
В Севастополе расчищают обвал после ливня
фото © НТС
Угроза автомобильному движению накануне образовалась на Троллейбусном спуске.
В Севастополе ливни привели к обвалу скалы на Троллейбусном спуске. Как сообщает НТС, сильные дожди вымыли часть скалы около выезда на площадь Суворова. 2 ноября крупные камни откололись от общего массива и упали неподалеку от проезжей части. Часть из них задела бордюр, но видимых повреждений ему не нанесла.
Как сообщили в пресс-службе Севавтодора, проезжая часть была расчищена в тот же день, сегодня убираются и вывозятся камни с обочины. В ведомстве подчеркнули, что это не выпавшие из подпорной стенки камни, а отколовшиеся от скалы в результате эрозии и выветривания породы.
Севастопольцы в интернет-сети высказывают опасения, что последующие ливни могут усугубить ситуацию и помешать автодвижению по спуску. Отметим, для предотвращения этой угрозы в 2020 году было выполнено укрепление скалы вдоль Красного спуска, но его финишная часть — зеленая сетка — вызвала возмущение горожан и была демонтирована. По словам подрядчика, это допустимо и на безопасность дороги не влияет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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