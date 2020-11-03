В районе симферопольского «Привоза» поставят остановочный павильон

В районе симферопольского рынка «Привоз» будет установлен остановочный павильон.

Глава администрации города Елена Проценко взяла этот вопрос на «личный контроль».

Об этом сообщили в администрации Симферополя.

«Лично свяжусь с руководителем рынка. Установка остановочного павильона - это его обязательство», - пообещала Проценко.

Кроме того, она поручила задействовать работников МБУ «Город» для решения вопроса с обустройством пешеходной дорожки вдоль улицы Киевская, со стороны Симферопольской академической гимназии.

«Люди, которые сделали покупки на оптовом рынке, переходя на противоположную сторону, вынуждены идти вдоль улицы по тропинке. В дождливую погоду это становится невозможным, необходимо делать большой крюк, чтобы добраться до остановки общественного транспорта в направлении выезда из города», - объяснил депутат горсовета Симферополя Вячеслав Кондратьев.

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