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Власть

В районе симферопольского «Привоза» поставят остановочный павильон

В районе симферопольского рынка «Привоз» будет установлен остановочный павильон.

Глава администрации города Елена Проценко взяла этот вопрос на «личный контроль».

Об этом сообщили в администрации Симферополя.

«Лично свяжусь с руководителем рынка. Установка остановочного павильона - это его обязательство», - пообещала Проценко.

Кроме того, она поручила задействовать работников МБУ «Город» для решения вопроса с обустройством пешеходной дорожки вдоль улицы Киевская, со стороны Симферопольской академической гимназии.

«Люди, которые сделали покупки на оптовом рынке, переходя на противоположную сторону, вынуждены идти вдоль улицы по тропинке. В дождливую погоду это становится невозможным, необходимо делать большой крюк, чтобы добраться до остановки общественного транспорта в направлении выезда из города», - объяснил депутат горсовета Симферополя Вячеслав Кондратьев.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины. Крым не рассчитывает на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины.

«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет. В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр.

Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки. Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.

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