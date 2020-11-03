Власть
В районе симферопольского «Привоза» поставят остановочный павильон
В районе симферопольского рынка «Привоз» будет установлен остановочный павильон.
Глава администрации города Елена Проценко взяла этот вопрос на «личный контроль».
Об этом сообщили в администрации Симферополя.
«Лично свяжусь с руководителем рынка. Установка остановочного павильона - это его обязательство», - пообещала Проценко.
Кроме того, она поручила задействовать работников МБУ «Город» для решения вопроса с обустройством пешеходной дорожки вдоль улицы Киевская, со стороны Симферопольской академической гимназии.
«Люди, которые сделали покупки на оптовом рынке, переходя на противоположную сторону, вынуждены идти вдоль улицы по тропинке. В дождливую погоду это становится невозможным, необходимо делать большой крюк, чтобы добраться до остановки общественного транспорта в направлении выезда из города», - объяснил депутат горсовета Симферополя Вячеслав Кондратьев.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины. Крым не рассчитывает на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины.
«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет. В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр.
Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки. Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.
Зооуголок в Крыму превратился в скотный двор фото
В Евпаторийском зооуголке, расположенном в детском парке, издеваются над животными. Условия, в которых содержатся несчастные, не вызывают ничего кроме ужаса.
В Севастополе расчищают обвал после ливня фото
Угроза автомобильному движению накануне образовалась на Троллейбусном спуске.
Санаторий около Ялты обносят забором для «безопасности»
В администрации Ялты отреагировали на жалобы жителей поселка Гаспра по поводу закрытия прохода через территорию санатория «Ясная поляна».
Сразу несколько кафе сгорели ночью в Феодосии
Несколько заведений общепита сгорели ночью в Феодосии.
31 октября
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
7 часов назад
Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки
За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.