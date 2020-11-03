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Власть

В правительстве Крыма появился еще один «сбитый летчик»

15:03 вторник, 3 ноября 2020
В правительстве Крыма появился еще один «сбитый летчик»

фото © Крым.Реалии

В правительстве Крыма появился еще один «сбитый летчик»: заместителем министра здравоохранения РК назначен бывший мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев.

Соответствующий приказ подписан председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком.

В крымском минздраве Киргинцев занимается вопросами строительства. При этом его прошлая трудовая деятельность к здравоохранению отношения не имеет, а строительством он последние 13 лет не занимается.

Новоиспеченный крымский чиновник окончил Новосибирский электротехнический институт, получив квалификацию – «инженер-гидроэлектротехник». С 1986 по 2007 поработал начальником отдела капитального строительства, начальником, производственно-технического отдела управления «Алмаздортранс», главным инженером Ленского отделения объединенной дирекции строящихся предприятий, на руководящих должностях предприятия «Ростовоблстройзаказчик».

В 2007 году стал министром территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области. В 2010 году – первым заместителем мэра Ростова-на-Дону, в 2012-м возглавил администрацию Новочеркасска. В 2017-м на второй срок избираться не стал и исчез из информационного поля. И вот «всплыл» в Крыму.

В свете его новой должности интересно то, что сыновья Киргинцева возглавляют строительные компании, а одна из его невесток – дочь и внучка известных ростовских застройщиков.

Напомним, вице-премьером крымского правительства по ЖКХ назначена бывший мэр Калининграда Светлана Мухомор, которая с февраля 2019 года обреталась в ООО «Автотор Холдинг», «приютившем» многих отставных чиновников. Кстати, ее сын получил в вузе специальность управленца, и не исключено, что он тоже что-нибудь возглавит в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Новый день

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