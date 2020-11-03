В Крыму всплеск смертей от коронавируса

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Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего с начала пандемии зафиксировано 148 смертей пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 139 новых случаев. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 9955 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 5657 человек, из них 188 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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