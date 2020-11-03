Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки ● «Всем учиться»: в Крыму не продлевают школьные каникулы ● Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года ● В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за коронавируса
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
фото © Новости Крыма
Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Всего с начала пандемии зафиксировано 148 смертей пациентов с коронавирусом.
За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 139 новых случаев. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 9955 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 5657 человек, из них 188 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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