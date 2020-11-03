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Коронавирус в Крыму

В Крыму всплеск смертей от коронавируса

09:53 вторник, 3 ноября 2020
В Крыму всплеск смертей от коронавируса

фото © Новости Крыма

Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего с начала пандемии зафиксировано 148 смертей пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 139 новых случаев. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 9955 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 5657 человек, из них 188 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.

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В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки выявлено стабильно высокое количество заболевших COVID-19.

После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом. За 1 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 52 случая с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму всплеск смертей от коронавируса

В Крыму всплеск смертей от коронавируса

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Коронавирус в Крыму
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