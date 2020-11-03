В Крыму упавшие на территории школы качели переломали кости малышу

Следственный комитет по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту неисполнения должностным лицом МБОУ «Карповская школа им. В.И. Пономаренко» своих обязанностей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Красногвардейским межрайонным следственным отделом установлено, что 10-летний мальчик находился на территории школы, расположенной в селе Карповка Красногвардейского района. Здесь же были установлены металлические качели, не отвечающим требованиям безопасности. Во время их эксплуатации произошло падение качелей на ребенка. Согласно заключению эксперта, в результате происшествия ребенок получил несколько переломов, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Сотрудниками Красногвардейского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, организованы необходимые следственные действия. В ходе следствия будут тщательно изучены все обстоятельства происшествия: устанавливается круг должностных лиц, ответственных за обеспечение обслуживания травмоопасных объектов на территории школы, их поддержание в надлежащем техническом состоянии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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