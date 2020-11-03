В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население

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Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Крымского федерального университета, требует еще многих исследований, и пока не может быть использована для вакцинации населения.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил проректор по научной деятельности, заместитель руководителя аналитического центра на базе КФУ Анатолий Кубышкин.

Мы опубликовали результаты исследования в ведущем мировом журнале, посвященном изучению вопросов воспаления, а следовательно наша разработка прошла обсуждение в мировом научном сообществе, и там признали, что это хорошая идея и основа для дальнейших разработок и испытания препарата. Но теперь для того, чтобы понимать, насколько эффективно работает вакцина, и насколько безопасна, необходимо провести большое количество исследований. Чем мы сейчас и занимаемся. Для этого нужно иметь соответствующее финансирование и время. Самые простые исследования мы сможем провести без денег, но, специфические тесты, которые требуются для регистрации вакцины, сделать без средств, практически, невозможно, — сказал Анатолий Кубышкин.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ разработали вакцину от коронавирусной инфекции, ее можно принимать интраназально, то есть просто вдыхать.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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