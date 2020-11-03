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Коронавирус в Крыму

В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население

18:49 вторник, 3 ноября 2020
В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население

фото © Новости Крыма

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Крымского федерального университета, требует еще многих исследований, и пока не может быть использована для вакцинации населения.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил проректор по научной деятельности, заместитель руководителя аналитического центра на базе КФУ Анатолий Кубышкин.

Мы опубликовали результаты исследования в ведущем мировом журнале, посвященном изучению вопросов воспаления, а следовательно наша разработка прошла обсуждение в мировом научном сообществе, и там признали, что это хорошая идея и основа для дальнейших разработок и испытания препарата. Но теперь для того, чтобы понимать, насколько эффективно работает вакцина, и насколько безопасна, необходимо провести большое количество исследований. Чем мы сейчас и занимаемся. Для этого нужно иметь соответствующее финансирование и время. Самые простые исследования мы сможем провести без денег, но, специфические тесты, которые требуются для регистрации вакцины, сделать без средств, практически, невозможно, — сказал Анатолий Кубышкин.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ разработали вакцину от коронавирусной инфекции, ее можно принимать интраназально, то есть просто вдыхать.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки скончалось два пациента с COVID-19. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Севастополе за минувшие сутки, выявлено 78 новых случаев.

В Крыму всплеск смертей от коронавируса. Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.

Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки. За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.

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Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население

В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Крымского федерального университета, требует еще многих исследований, и пока не может быть использована для вакцинации населения.

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