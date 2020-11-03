Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В школах Крыма во время каникул проведут спецобработку от коронавируса ● В Крыму коронавирусом переболели почти 170 врачей ● В Севастополе за сутки скончалось два пациента с COVID-19 ● В Крыму всплеск смертей от коронавируса ● Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки
В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население
фото © Новости Крыма
Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Крымского федерального университета, требует еще многих исследований, и пока не может быть использована для вакцинации населения.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил проректор по научной деятельности, заместитель руководителя аналитического центра на базе КФУ Анатолий Кубышкин.
Мы опубликовали результаты исследования в ведущем мировом журнале, посвященном изучению вопросов воспаления, а следовательно наша разработка прошла обсуждение в мировом научном сообществе, и там признали, что это хорошая идея и основа для дальнейших разработок и испытания препарата. Но теперь для того, чтобы понимать, насколько эффективно работает вакцина, и насколько безопасна, необходимо провести большое количество исследований. Чем мы сейчас и занимаемся. Для этого нужно иметь соответствующее финансирование и время. Самые простые исследования мы сможем провести без денег, но, специфические тесты, которые требуются для регистрации вакцины, сделать без средств, практически, невозможно, — сказал Анатолий Кубышкин.
Ранее сообщалось, что ученые КФУ разработали вакцину от коронавирусной инфекции, ее можно принимать интраназально, то есть просто вдыхать.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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