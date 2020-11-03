Коронавирус в Крыму
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В Крыму коронавирусом переболели почти 170 врачей
фото © Новости Крыма
Порядка 600 врачей в Крыму задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, при этом около 170 заразились этой инфекцией.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики, передает «Интерфакс».
«По данным Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в Республике Крым заболели 168 врачей, трое умерли», – сказано в ответе ведомства.
В минздраве добавили, что для пациентов с COVID-19 в 14 учреждениях развернуты 1929 коек. Работают в этих учреждениях 584 врача. Планируется в ближайшее время добавить еще 100 мест для пациентов в трех больницах.
В Крыму за весь период пандемии COVID-19 выявлен более чем у 9 тысяч человек. 137 пациентов умерли. С начала года также заразились инфекцией 64 беременные женщины, две из которых умерли.
С 17 марта текущего года в регионе действует режим повышенной готовности. В мае ограничения были частично сняты. 1 июля был открыт курортный сезон. В октябре власти снова начали вводить ограничения – предпринимателям запретили обслуживать клиентов без масок, пожилым людям рекомендовано оставаться дома.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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