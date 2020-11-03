В Крыму коронавирусом переболели почти 170 врачей

фото © Новости Крыма

Порядка 600 врачей в Крыму задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, при этом около 170 заразились этой инфекцией.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики, передает «Интерфакс».

«По данным Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в Республике Крым заболели 168 врачей, трое умерли», – сказано в ответе ведомства.

В минздраве добавили, что для пациентов с COVID-19 в 14 учреждениях развернуты 1929 коек. Работают в этих учреждениях 584 врача. Планируется в ближайшее время добавить еще 100 мест для пациентов в трех больницах.

В Крыму за весь период пандемии COVID-19 выявлен более чем у 9 тысяч человек. 137 пациентов умерли. С начала года также заразились инфекцией 64 беременные женщины, две из которых умерли.

С 17 марта текущего года в регионе действует режим повышенной готовности. В мае ограничения были частично сняты. 1 июля был открыт курортный сезон. В октябре власти снова начали вводить ограничения – предпринимателям запретили обслуживать клиентов без масок, пожилым людям рекомендовано оставаться дома.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму всплеск смертей от коронавируса. Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.

Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки. За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.

Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы. Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют пик распространения коронавируса в Республике Крым на середину зимы.