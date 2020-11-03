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Водный кризис

«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет

08:36 вторник, 3 ноября 2020
«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет

фото © Новости Крыма

В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, прошедший накануне дождь был «хорошим», но этого все равно мало.

«Три-четыре дня обильных осадков (нужно для наполнения водохранилищ – ред.). Пока прогнозы говорят, что ожидать достаточного количества осадков не приходится ни осенью, ни зимой», - сказал руководитель, отвечая на вопрос корреспондента «Россия 24» о том, когда дожди исправят ситуацию с водой в Симферополе.

Ранее на республиканском оперативном штабе Аксенов заявил, что при «самом худшем раскладе» графики подачи воды в Симферополе и районе будут действовать до декабря 2021 года.

К этому моменту в регионе должны показать первые результат те проекты по водоснабжению, на которые выделило деньги правительство РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки. Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.

В выходные в Симферополе и районе 54 раза прорывало трубы. По всем заявкам были приняты меры оперативного реагирования.

Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе. В Симферополе на сетях холодного водоснабжения произошла авария, в результате которой могут начаться отклонения в графиках подачи воды.

Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму. Ситуация с водой после ливней, которые обрушились на полуостров на выходных, не улучшилась.

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