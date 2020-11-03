Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды ● Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки ● Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе ● Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму ● Севастополю не хватает воды из-за приезжих
«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет
фото © Новости Крыма
В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, прошедший накануне дождь был «хорошим», но этого все равно мало.
«Три-четыре дня обильных осадков (нужно для наполнения водохранилищ – ред.). Пока прогнозы говорят, что ожидать достаточного количества осадков не приходится ни осенью, ни зимой», - сказал руководитель, отвечая на вопрос корреспондента «Россия 24» о том, когда дожди исправят ситуацию с водой в Симферополе.
Ранее на республиканском оперативном штабе Аксенов заявил, что при «самом худшем раскладе» графики подачи воды в Симферополе и районе будут действовать до декабря 2021 года.
К этому моменту в регионе должны показать первые результат те проекты по водоснабжению, на которые выделило деньги правительство РФ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки. Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.
В выходные в Симферополе и районе 54 раза прорывало трубы. По всем заявкам были приняты меры оперативного реагирования.
Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе. В Симферополе на сетях холодного водоснабжения произошла авария, в результате которой могут начаться отклонения в графиках подачи воды.
Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму. Ситуация с водой после ливней, которые обрушились на полуостров на выходных, не улучшилась.
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