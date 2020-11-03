Уход легендарного спортсмена UFC Андерсона Силвы

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Бразильский паук завершил карьеру, трогательно попрощавшись со своими фанатами в инстаграме. История успеха Андерсона Силвы, достижения и заслуги.

Андерсон Силва объявил об уходе из спорта

Бразилец Андерсон Силва 1 ноября в своем инстаграме заявил о завершении карьеры. Перед этим у него состоялся бой против ямайца Юрая Холла, где он проиграл нокаутом.

В свои 45 лет бразилец восемь лет успешно защищал титул чемпиона, поставил несколько рекордов, снялся в шоу The Ultimate Fighter и оказался в центре скандала, связанного с допингом. В остальном многие фанаты помнят его, как одного из самых ярких бойцов UFC, который любил позировать и дразнить соперников.

Прощальный пост в инстаграм

Спустя сутки после поединка, где он проиграл, Силва написал прощальное письмо своим фанатам в инстаграме: «Сегодня знаменательный день — я ухожу из спорта, которому посвятил много усилий и лет жизни. И даже не смотря на проигрыш, я улыбаюсь и счастлив тому, чем я занимался. Хочу поблагодарить свою команду, болельщиков, семью и всех небезразличных, кто следил за моей карьерой на протяжении всего времени».

История успеха

Паук дебютировал в 2000 году, проиграв первый бой Луису Азереду, который состоял с ним в одной организации. В дальнейшем его послужной список пополнялся только победами. На протяжении восьми лет был чемпионом UFC, многократно защищал пояс и поставил рекорд по длительности владения титулом (2457 дней).

Заслуги и достижения:

- 2-е место по количеству успешных защит чемпионского титула (10 раз);

- рекордсмен по числу нокаутов в чемпионских поединках;

- рекордсмен по количеству участий в главных сражениях шоу;

- рекорд по победам нокаутом в среднем весе.

Одно из самых обидных поражений случилось из-за позерства перед Крисом Уайдманом. Андерсон весь бой дрался с опущенными руками, поддавался сопернику, демонстративно заходя в угол арены, и постоянно жестикулировал перед лицом соперника. В итоге был наказан левым хуком, когда в очередной раз решил подшутить над оппонентом. Спустя шесть месяцев между ними состоялся реванш, но в этой встрече Силва проиграл, получив травму ноги во втором раунде.

Андерсон Силва ушел на покой, но в смешанных единоборствах достаточно и других опытных спортсменов. Следите за UFC и другими контактными видами спорта на сайте 1xBet. Здесь вы найдете широкую роспись, высокие коэффициенты и низкую маржу. Для новых посетителей предлагается промокод 1xBet на бесплатную ставку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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