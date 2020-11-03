Коронавирус в Крыму
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Ученые назвали семь симптомов легкой формы коронавируса
фото © Новости Крыма
Австрийские ученые выделили семь основных проявлений легкой формы заболевания COVID-19, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Allergy.
К проявлениям легкой формы коронавируса специалисты отнесли следующие:
- симптомы «гриппа» (лихорадка, озноб, утомляемость и кашель);- симптомы «простуды» (ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа;- боль в суставах и мышцах;
- воспаление глаз и слизистых оболочек;
- проблемы с дыханием (пневмония и одышка);
- желудочно-кишечные проблемы (диарея и тошнота;
- потеря обоняния и вкуса.
Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. По мнению авторов, такое разделение необходимо для правильной диагностики первичного заболевания.
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что протекающий в легкой форме COVID-19 оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Один из таких признаков — низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами. И это, по мнению авторов, необходимо учитывать при определении стратегии лечения и разработке вакцин.
Также в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. И чем выше была температура больного при легком течении заболевания, тем выше уровень антител.
По словам ученых, выявленные ими биомаркеры не только помогут разработать высокоэффективные вакцины, но и позволят создать более точную систему мониторинга заболевания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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