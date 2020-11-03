Санаторий около Ялты обносят забором для «безопасности»

фото © Крым.реалии

В администрации Ялты отреагировали на жалобы жителей поселка Гаспра по поводу закрытия прохода через территорию санатория «Ясная поляна».

По информации властей, теперь проход в нижнюю часть поселка будет открыт только через парк.

«На сегодняшней день устанавливается ограждение территории ведомственного санатория Федеральной таможенной службы России «Ясная поляна» в рамках обеспечения антитеррористической безопасности. Сквозной проход в нижнюю часть поселка Гаспра обеспечен, но не через проходную санатория, а через территорию парка. При этом сам парк площадью 2,7 га, выведен из оперативного управления санатория, является муниципальной собственностью. Здесь планируется провести благоустройство, в том числе входной группы в нижней части парка», – пояснили в администрации.

Ранее крымчане требовали от поселкового совета Партенита позволить местным жителям посещать пляж «Медвежонок» местного военного санатория. Начальник отдела курортов и туризма администрации Алушты Виктория Ковярова сообщила о намерении подать жалобу в прокуратуру на действия руководства санатория в Партените по запрету посещения их пляжа местными жителями.

После этого, в августе, экс-депутат горсовета Алушты Павел Степанченко утверждал, что военный санаторий в Партените незаконно взимает плату за проход к морю.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе суд обязал вернуть в бюджет города 69 млн рублей дохода от азартных игр. Ленинский районный суд Севастополя разрешил взыскать в бюджет города более 69 млн рублей, полученных от «незаконной игорной деятельности».

Полиция устроила рейд по таксистам в Керчи. Полиция в Крыму сообщает о проведении проверки работы таксистов в Керчи.

Дело бывшего главного архитектора Севастополя ушло в суд. Уголовное дело, по которому проходит экс-глава департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, а также начальник управления департамента архитектуры и градостроительства Севастополя и начальник отдела управления Госстройнадзора и экспертизы города, направлено в суд.

Обвиняемые в обрушении парковки в Севастополе предстанут перед судом. Обвиняемые в обрушении подпорной стены на автопарковке на проспекте Победы в Севастополе предстанут перед судом.