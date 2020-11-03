Власть
Санаторий около Ялты обносят забором для «безопасности»
фото © Крым.реалии
В администрации Ялты отреагировали на жалобы жителей поселка Гаспра по поводу закрытия прохода через территорию санатория «Ясная поляна».
По информации властей, теперь проход в нижнюю часть поселка будет открыт только через парк.
«На сегодняшней день устанавливается ограждение территории ведомственного санатория Федеральной таможенной службы России «Ясная поляна» в рамках обеспечения антитеррористической безопасности. Сквозной проход в нижнюю часть поселка Гаспра обеспечен, но не через проходную санатория, а через территорию парка. При этом сам парк площадью 2,7 га, выведен из оперативного управления санатория, является муниципальной собственностью. Здесь планируется провести благоустройство, в том числе входной группы в нижней части парка», – пояснили в администрации.
Ранее крымчане требовали от поселкового совета Партенита позволить местным жителям посещать пляж «Медвежонок» местного военного санатория. Начальник отдела курортов и туризма администрации Алушты Виктория Ковярова сообщила о намерении подать жалобу в прокуратуру на действия руководства санатория в Партените по запрету посещения их пляжа местными жителями.
После этого, в августе, экс-депутат горсовета Алушты Павел Степанченко утверждал, что военный санаторий в Партените незаконно взимает плату за проход к морю.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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