Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.5
воздух +12
море +19

Власть

Российские приставы требуют снести храм ПЦУ в Евпатории

Российские приставы требуют снести храм ПЦУ в Евпатории

Храм ПЦУ в Евпатории | фото © Крым.реалии

В Представительстве президента Украины в АР Крым сообщают, что во вторник митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент получил пакет документов от российской Федеральной службы судебных приставов по Крыму с требованием демонтировать храм в честь успения образа Божией Матери «Неопалимая Купина» в Евпатории до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

У президента Зеленского осудили нарушения России против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих и заявили, что эти решения «направлены на вытеснение Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова».

«Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные средства и действий для защиты Украинской Церкви: информация о системных нарушениях права на религиозную свободу и посягательства на имущество Православной Церкви Украины в Крыму коммуницируется с дипломатическим корпусом и международными организациями, факты нарушений собраны и предоставлены для включения в ежегодную Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму», – сказал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, и добавил, что представительство находится в «постоянном контакте с крымскими правоохранителями, которые фиксируют преступления, осуществляемые Россией и ее оккупационной администрацией относительно религиозных свобод в рамках уголовных производств».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мусульманская община Севастополя осудила теракт в церкви Ниццы. Традиционный ислам не поддерживает экстремизм, подчеркнул Энвер Ресульев.

В Севастополе от коронавируса скончался известный священнослужитель. Отца Михаила в городе хорошо знали не только прихожане.

Карантин: в храмах Керчи и Феодосии решили проводить службы на улице. В храмах и монастырях Керчи и Феодосии решили проводить службы на улице с соблюдением санитарных норм по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Власти Симферополя сформируют перечень религиозных объектов. Администрация Симферополя намерена сформировать перечень религиозных объектов для возможного включения в реестр объектов культурного наследия.

Происшествия
Зооуголок в Крыму превратился в скотный двор

Зооуголок в Крыму превратился в скотный двор фото

В Евпаторийском зооуголке, расположенном в детском парке, издеваются над животными. Условия, в которых содержатся несчастные, не вызывают ничего кроме ужаса.

Происшествия
В Севастополе расчищают обвал после ливня

В Севастополе расчищают обвал после ливня фото

Угроза автомобильному движению накануне образовалась на Троллейбусном спуске.

Власть
Санаторий около Ялты обносят забором для «безопасности»

Санаторий около Ялты обносят забором для «безопасности»

В администрации Ялты отреагировали на жалобы жителей поселка Гаспра по поводу закрытия прохода через территорию санатория «Ясная поляна».

Коронавирус в Крыму
Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки

Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки

За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации