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Российские приставы требуют снести храм ПЦУ в Евпатории
Храм ПЦУ в Евпатории | фото © Крым.реалии
В Представительстве президента Украины в АР Крым сообщают, что во вторник митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент получил пакет документов от российской Федеральной службы судебных приставов по Крыму с требованием демонтировать храм в честь успения образа Божией Матери «Неопалимая Купина» в Евпатории до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
У президента Зеленского осудили нарушения России против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих и заявили, что эти решения «направлены на вытеснение Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова».
«Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные средства и действий для защиты Украинской Церкви: информация о системных нарушениях права на религиозную свободу и посягательства на имущество Православной Церкви Украины в Крыму коммуницируется с дипломатическим корпусом и международными организациями, факты нарушений собраны и предоставлены для включения в ежегодную Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму», – сказал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, и добавил, что представительство находится в «постоянном контакте с крымскими правоохранителями, которые фиксируют преступления, осуществляемые Россией и ее оккупационной администрацией относительно религиозных свобод в рамках уголовных производств».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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