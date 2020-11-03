Прогноз погоды в Крыму на вторник 3 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 3 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 89 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 98 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 19, в Керчи - 18, в Николаевке - 19, в Севастополе - 18, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 19, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 28, на Кипре - 26, в Одессе - 18, в Сочи - 21, в Турции - 25, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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