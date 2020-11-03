Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 3 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 3 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 89 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 98 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 19, в Керчи - 18, в Николаевке - 19, в Севастополе - 18, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 19, в Ялте - 18 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 28, на Кипре - 26, в Одессе - 18, в Сочи - 21, в Турции - 25, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 2 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 2 ноября.
Стало известно какая погода ждет крымчан в ноябре. В ближайшие дни над полуостровом начнет набирать силу циклон, с которым в регион придет окончательное похолодание.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 1 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 1 ноября.
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд. Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.
Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года
Туристическая отрасль России просит продлить меры господдержки до марта следующего года.
В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.
Гидрогеолог назвал «самообманом» восполнение дефицита воды в Крыму бурением скважин
Российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар считает, что активная выкачка воды из подземных источников в Крыму может привести к тому, что воды не будет ни в новых скважинах, которые бурят по указанию властей на полуострове, ни в тех, которые уже имеются у населения.
После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом
За 1 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 52 случая с бессимптомным течением заболевания.
17 часов назад
Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал
18 часов назад
Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму
9 часов назад
В крымском храме во время службы начался пожарфото
12 часов назад
Севастополю не хватает воды из-за приезжих
Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.