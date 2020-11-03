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Присоединение Крыма считают важным только шесть процентов россиян
фото © Новости Крыма
События «крымской весны» 2014-года уступили как Победе 1945-го года, так и празднованию Нового года.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 октября 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Важнейшим историческим событием большинство россиян (69%) считают Победу в Великой Отечественной войне. Новый год - значительное событие по мнению 7% соотечественников, присоединение Крыма считают важным 6% россиян, по 5% россиян назвали важными Великую Октябрьскую революцию и распад СССР.
На первое место среди главных праздничных блюд, объединяющих страну, россияне поставили салат «Оливье» (49%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что страну в кулинарном плане объединяет салат «Селедка под шубой», 25% респондентов назвали таким блюдом пельмени, еще 18% - борщ.
«Согласно данным опроса, главными символами России для наших сограждан является сам народ (10%), а также любовь к родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). По 5% россиян назвали в ряде символов России мощь и величие страны, большой простор и территорию, а также действующего президента Путина», - говорится в исследовании.
Среди книг, объединяющих жителей нашей страны, лидирует «Война и мир» Льва Толстого (12%). Также респонденты называют произведения Александра Пушкина (4%), «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, классические произведения и Конституцию РФ (по 2%). Наиболее ярким персонажем, который характеризует российского человека, опрошенные считают Обломова (4%) из романа Ивана Гончарова. Среди других литературных персонажей россияне назвали героев Пушкина (3%), Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Ивана-дурака из народной сказки, Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» и Пьера Безухова из романа «Война и мир» (по 2%).
«Фильмом, объединяющим россиян, опрошенные считают «Иронию судьбы, или с легким паром» Эльдара Рязанова (11%). Реже называют «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (8%), «Москва слезам не верит» (6%), а также военные фильмы (6%). Гимн России - музыкальное произведение, которая объединяет наших сограждан по мнению 16% россиян. Вторую строчку в «музыкальном» рейтинге занимает песня «День Победы» (10%), третью - «Катюша» (7%)», - рассказали во ВЦИОМ.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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