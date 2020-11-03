Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки

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За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 2 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 67 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1329 человек.Выздоровевших за весь период – 5657 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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