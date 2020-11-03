Водный кризис
Развитие сюжета: Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе ● Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму ● Севастополю не хватает воды из-за приезжих ● Опреснение морской воды для снабжения Крыма названо запасным вариантом ● Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал
Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки
фото © Крым.реалии
Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.
Наполнение Чернореченского водохранилища в настоящее время составляет около 15 млн кубометров. Из них почти 150 тысяч поступили за последние три дня. Об этом сегодня заявил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.
«За последние трое суток начался приход, составил 145 тысяч (кубических метров), из них 80 за последние сутки. Но надеемся, что и дождь продолжается, и вода будет стекать – приход еще будет», – заявил он.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что к следующей весне город может быть с водой: если наполнение водохранилища будет продолжаться и стратегия городских властей по организации других источников водоснабжения сработает.
Неделю назад запас воды в Чернореченском водохранилище составлял 15,6 млн кубических метров.
В конце августа власти Севастополя сообщали, что в Чернореченском водохранилище в наличии 22 миллиона 500 тысяч кубов воды – это составляет примерно третью часть от его общего объема. По словам чиновника этого запаса хватит для снабжения города до декабря месяца.
Пресс-служба ГУПС «Водоканал» сообщала, что в сутки Севастополь расходует около 170 тысяч кубометров воды.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе. В Симферополе на сетях холодного водоснабжения произошла авария, в результате которой могут начаться отклонения в графиках подачи воды.
Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму. Ситуация с водой после ливней, которые обрушились на полуостров на выходных, не улучшилась.
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Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки
Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.
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