Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки

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Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.

Наполнение Чернореченского водохранилища в настоящее время составляет около 15 млн кубометров. Из них почти 150 тысяч поступили за последние три дня. Об этом сегодня заявил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

«За последние трое суток начался приход, составил 145 тысяч (кубических метров), из них 80 за последние сутки. Но надеемся, что и дождь продолжается, и вода будет стекать – приход еще будет», – заявил он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что к следующей весне город может быть с водой: если наполнение водохранилища будет продолжаться и стратегия городских властей по организации других источников водоснабжения сработает.

Неделю назад запас воды в Чернореченском водохранилище составлял 15,6 млн кубических метров.

В конце августа власти Севастополя сообщали, что в Чернореченском водохранилище в наличии 22 миллиона 500 тысяч кубов воды – это составляет примерно третью часть от его общего объема. По словам чиновника этого запаса хватит для снабжения города до декабря месяца.

Пресс-служба ГУПС «Водоканал» сообщала, что в сутки Севастополь расходует около 170 тысяч кубометров воды.

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