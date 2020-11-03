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Водный кризис

Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки

Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки

фото © Крым.реалии

Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.

Наполнение Чернореченского водохранилища в настоящее время составляет около 15 млн кубометров. Из них почти 150 тысяч поступили за последние три дня. Об этом сегодня заявил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

«За последние трое суток начался приход, составил 145 тысяч (кубических метров), из них 80 за последние сутки. Но надеемся, что и дождь продолжается, и вода будет стекать – приход еще будет», – заявил он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что к следующей весне город может быть с водой: если наполнение водохранилища будет продолжаться и стратегия городских властей по организации других источников водоснабжения сработает.

Неделю назад запас воды в Чернореченском водохранилище составлял 15,6 млн кубических метров.

В конце августа власти Севастополя сообщали, что в Чернореченском водохранилище в наличии 22 миллиона 500 тысяч кубов воды – это составляет примерно третью часть от его общего объема. По словам чиновника этого запаса хватит для снабжения города до декабря месяца.

Пресс-служба ГУПС «Водоканал» сообщала, что в сутки Севастополь расходует около 170 тысяч кубометров воды.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе. В Симферополе на сетях холодного водоснабжения произошла авария, в результате которой могут начаться отклонения в графиках подачи воды.

Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму. Ситуация с водой после ливней, которые обрушились на полуостров на выходных, не улучшилась.

Севастополю не хватает воды из-за приезжих. Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.

Спальные районы Севастополя не убирались несколько недель. Урны во дворах многоквартирных домов либо были переполнены, либо просто сломаны.

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Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки

Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки

Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.

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