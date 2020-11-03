Полиция устроила рейд по таксистам в Керчи

Полиция в Крыму сообщает о проведении проверки работы таксистов в Керчи.

По данным крымского главка МВД, сотрудники ГИБДД проверили более 40 автомобилей.

«В ряде случаев услуги легкового такси в городе осуществляются с нарушениями, так как в большинстве случаев предоставляются гражданами, не имеющими официального разрешения на перевозку пассажиров и багажа. Перевозка людей осуществляется на изношенных и порой небезопасных автомобилях. В ходе профилактических рейдов дорожные полицейские проверили более 40 автомобилей с «шашечками», – сказано в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, в результате рейда был выявлен таксист, который «работал без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии)».

«В двух случаях водители не имели при себе документов на право управления автомобилем или страхового полиса. У троих были выявлены технические неисправности транспортного средства. За допущенные нарушения все водители привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении ведомства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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