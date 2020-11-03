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Власть

Перед зданием МВД в Севастополе снесут все ели

Перед зданием МВД в Севастополе снесут все ели

фото © Форпост

В течение месяца в Севастополе будут снесены многолетние деревья, растущие напротив административного здания на площади Восставших, 6. Вместо них будут высажены 8 голубых елей высотой в три метра.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, добавив, что новые деревья уже закуплены.

Напомним, об угрозе сноса 15 хвойных деревьев в связи с ремонтом здания и прилегающей к нему территории стало известно этим летом. Против такого решения высказывались севастопольские архитекторы, депутаты законодательного собрания и многие неравнодушные жители.

К сносу деревьев приступали текущей осенью – в конце октября напротив административного здания оставались 6 елей. При этом в Главном управлении природных ресурсов и экологии города сообщили, что «в Севприроднадзор уведомления о проведении работ на указанной территории не поступали».

Журналисты ожидают официального ответа представителей УМВД России по городу Севастополю в связи с нынешней ситуацией на площади Восставших.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Перед зданием МВД в Севастополе снесут все ели

В течение месяца в Севастополе будут снесены многолетние деревья, растущие напротив административного здания на площади Восставших, 6. Вместо них будут высажены 8 голубых елей высотой в три метра.

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