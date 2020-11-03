Происшествия
Обвиняемые в обрушении парковки в Севастополе предстанут перед судом
Обвиняемые в обрушении подпорной стены на автопарковке на проспекте Победы в Севастополе предстанут перед судом.
Фигурантам предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Ранее сообщалось, что ранним утром 19 апреля 2019 года в Севастополе по адресу проспект Победы, 2б произошло обрушение парковки вместе со стоящими на ней автомобилями. В провале оказались три иномарки, одна зависла над краем, еще четыре авто попали в зону риска обрушения. По счастливой случайности жертв удалось избежать.
По версии следствия, пользуясь служебным положением, обвиняемые выдали заключение о соответствии многоквартирного дома требованиям технических регламентов, несмотря на нарушения норм строительного законодательства. В результате подпорная стена на автопарковке обрушилась.
Кроме того, обвиняемыми были предоставлены разрешения на ввод в эксплуатацию апартаментов без наличия централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Указанные эпизоды происходили с 2016 по 2019 годы.
«Прокуратурой Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора и экс-начальника управления департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, а также начальника отдела управления Госстройнадзора и экспертизы города. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности», – говорится в сообщении ведомства.
Преступная деятельность должностных лиц была выявлена в ходе проведенной прокурорской проверки. Материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Рассмотрение дела по существу состоится в районном суде Севастополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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