Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ученые назвали семь симптомов легкой формы коронавируса ● В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население ● В школах Крыма во время каникул проведут спецобработку от коронавируса ● В Крыму коронавирусом переболели почти 170 врачей ● В Севастополе за сутки скончалось два пациента с COVID-19
Обнаружены суперраспространители коронавируса
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Американские ученые обнаружили суперраспространителей коронавируса.
Об этом говорится в статье научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты Принстонского университета разработали математическую модель распространения COVID-19, с помощью которой удалось продемонстрировать, что пандемия развивается значительно быстрее из-за разносчиков инфекции, посещающих места массового скопления людей.
По подсчетам ученых, обычно от одного переносчика в среднем заражаются три человека, тогда как «суперраспространители» COVID-19 передают инфекцию по меньшей мере шестерым здоровым людям, а максимально они способны заразить до 10 человек. Как правило, это происходит в многолюдных местах и на массовых мероприятиях.
Специалисты считают, что быстрое развитие пандемии связано именно с частыми случаями «суперраспространения», и если эти случаи взять под контроль, то возможно, что удастся обуздать и пандемию, считают ученые.
Ранее ученые установили, что новый коронавирус стал еще опаснее из-за мутаций. Новый штамм D614G, который стал доминировать во всем мире, оказался более заразным в сравнении с исходной формой. Мутация произошла в том месте вируса, которое влияет на то, как он расщепляется пополам после инфильтрации клетки.
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму коронавирусом переболели почти 170 врачей. Порядка 600 врачей в Крыму задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, при этом около 170 заразились этой инфекцией.
В Севастополе за сутки скончалось два пациента с COVID-19. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Севастополе за минувшие сутки, выявлено 78 новых случаев.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса. Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки. За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.
Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?
Повторяющиеся контакты менее 15 минут тоже необходимо учитывать, считают в CDC. Были ли на контактировавших маски, не имеет значения для определения близкого контакта.
Когда нужно делать КТ при коронавирусе
Компьютерная томография оказалась востребованным методом исследования в первые месяцы пандемии COVID-19.
Обнаружены суперраспространители коронавируса
Американские ученые обнаружили суперраспространителей коронавируса.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
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