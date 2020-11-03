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Коронавирус в Крыму

Обнаружены суперраспространители коронавируса

22:31 вторник, 3 ноября 2020
Обнаружены суперраспространители коронавируса

фото © pixabay.com

Американские ученые обнаружили суперраспространителей коронавируса.

Об этом говорится в статье научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты Принстонского университета разработали математическую модель распространения COVID-19, с помощью которой удалось продемонстрировать, что пандемия развивается значительно быстрее из-за разносчиков инфекции, посещающих места массового скопления людей.

По подсчетам ученых, обычно от одного переносчика в среднем заражаются три человека, тогда как «суперраспространители» COVID-19 передают инфекцию по меньшей мере шестерым здоровым людям, а максимально они способны заразить до 10 человек. Как правило, это происходит в многолюдных местах и на массовых мероприятиях.

Специалисты считают, что быстрое развитие пандемии связано именно с частыми случаями «суперраспространения», и если эти случаи взять под контроль, то возможно, что удастся обуздать и пандемию, считают ученые.

Ранее ученые установили, что новый коронавирус стал еще опаснее из-за мутаций. Новый штамм D614G, который стал доминировать во всем мире, оказался более заразным в сравнении с исходной формой. Мутация произошла в том месте вируса, которое влияет на то, как он расщепляется пополам после инфильтрации клетки.

В тексте использованы материалы: МК

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В Севастополе за сутки скончалось два пациента с COVID-19. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Севастополе за минувшие сутки, выявлено 78 новых случаев.

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