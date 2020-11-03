Власть
Обманутым дольщикам в Крыму выделили 50 млн рублей
Правительство РФ выделило более 50 миллионов рублей на выплаты пострадавшим участникам долевого строительства.
Выплаты получат 29 человек до 31 декабря текущего года.
Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 50 750 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на оказание разовой финансовой помощи, – говорится в тексте распоряжения.
Минстрой РФ обязан не позднее 30 дней заключить соглашение о предоставлении трансферта бюджету Крыма. Доложить о проделанной работе представят 1 февраля 2021 года, — передает «Крым 24».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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