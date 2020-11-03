Власть
На трассе «Таврида» начали строить заправки и зоны отдыха
Возле трассы «Таврида» в Белогорском районе начали строить многофункциональную зону, сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко во время посещения объекта.
Глава ведомства добавил, что зона будет включать в себя заправочный комплекс, стоянку для отдыха, летнюю площадку, шиномонтажный комплекс и автомойку.
«Работы на объекте проходят в две смены, ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса планируется в начале 2021 года. В настоящий момент на площадке проложены коммуникации, идет заливка бетона», - цитирует Шеряко пресс-служба правительства Крыма.
Уточняется, что планируемый объем инвестиций – 298 млн рублей. Всего на «Тавриде» построят десять объектов придорожного сервиса: из них четыре многофункциональных зон и шесть АЗС.
Федеральная трасса «Таврида» стала основной транспортной артерией, перераспределяющей транспортные потоки с востока на запад полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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