На сельхозярмарках в Симферополе цены ровно на 23 процента ниже рыночных

Проведение еженедельных расширенных ярмарок в городе Симферополе продлится до конца ноября текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минпром РК.

На сельскохозяйственных ярмарках в городе Симферополе розничные цены зафиксированы на 23% ниже рыночных. Об этом рассказал заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев, комментируя результат мониторинга цен, проведенный на 4-х площадках расширенных сельскохозяйственных ярмарок в городе Симферополе.

«Минпромом Крыма на всех площадках проведен мониторинг цен на сельхозпродукцию, которым установлено, что розничные цены на сельхозпродукцию и продукты ее переработки были в среднем на 23% ниже рыночных цен», – отметил Ян Латышев.

Он сообщил, что по итогам ценового мониторинга установлено, что рекомендуемые Минпромом Крыма цены на сельскохозяйственную продукцию участниками ярмарочного мероприятия соблюдались.

Картофель можно было приобрести по цене от 15 руб./кг на улицах Кечкеметская/Б.Куна и Ракетная, лук репчатый и морковь – от 10 руб./кг и от 15 руб./кг соответственно на улице Киевская, свеклу — от 15 руб./кг на улице Кечкеметская/Б.Куна, капусту белокочанную по15 руб./кг на всех ярмарочных площадках.

Также в реализации были представлены крымские яблоки от 20 руб./кг на улице Киевская и виноград — от 65 руб./кг на улице Севастопольская.

Замминистра обратил внимание, что 7 ноября 2020 года в столице республики состоятся расширенные ярмарочные мероприятия на площадках, расположенных на улицах Киевская, Кечкеметская/Б.Куна и Севастопольская, 8 ноября 2020 года – на улице Крымской весны (Каменка).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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