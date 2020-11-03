Происшествия
Мама с дочкой в Алуште выманили у граждан 140 млн рублей
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Две женщины в Алуште признаны виновными в совершении мошенничества на сумму 140 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Мать и дочь на протяжении более пяти лет, начиная с 2011 года, убеждали потерпевших передавать им денежные средства в качестве якобы вкладов в их деятельность в сфере обмена валют и продажи кофе с последующей выплатой высоких дивидендов. Получая от потерпевших денежные средства, вводили их в заблуждение о надежности таких вкладов», – говорится в сообщении.
Они также выманивали деньги у граждан, предлагая им стать учредителями в банке, который они якобы пытаются создать. В общей сумме они завладели средствами граждан в размере более 140 млн рублей. Их они потратили по своему усмотрению.
Суд признал женщин виновными в совершении преступления, предусмотренного частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением ущерба гражданам в значительном, крупном и особо крупном размерах). Решением суда они приговорены к 12 и 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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