Крымский бренд «Ялтинский лук» представят в России

фото © Новости Крыма

Крымский бренд «Ялтинский лук» — станет одним из наиболее конкурентоспособных во Всероссийском конкурсе «Вкусы России».

Такое предположение высказал заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Два крупнейших производителя – участника Первого Национального конкурса «Вкусы России» — выращивают порядка 300 тонн «ялтинского лука» в этом году. Общая посевная площадь в Бахчисарайском и Советском районах предприятий-конкурсантов составила 26 гектаров, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также добавил, что этот популярный продукт пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и среди туристов.

«Ялтинский лук» всегда пользовался огромной популярностью особенно в период увеличения респираторных и вирусных заболеваний. И сегодня для укрепления здоровья он актуален, как никогда благодаря многочисленных целебным свойствам, — отметил заместитель Председателя Правительства Крыма.

Напомним, с 7 октября по 9 ноября, конкурс «Вкусы России» находится на этапе приема заявочной документации. С 10 по 30 ноября конкурсная комиссия будет оценивать заявки, с 19 ноября по 2 декабря пройдет народное голосование. С 9 по 20 декабря будут объявлены финалисты конкурса.

Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России. В конкурсе могут участвовать органы управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, региональные отраслевые союзы, объединения производителей и сельскохозяйственные потребительские

Справка: Селекционеры Никитского ботанического сада уже свыше ста лет сохраняют и улучшают уникальные свойства этого растения. В конце 50-х годов 20 века сорт был районирован под названием «лук Ялтинский местный». Позднее были включены в реестр сортов еще два сорта, выведенные на его основе: Ялтинский рубин и Ялтинский Люкс. Лук содержит много эфирных масел (тиосульфат, аллицин), определяющих его фитонцидные свойства, витамин С, углеводы, а также протекатехиновую кислоту, обладающую антибиотическими свойствами.

Углеводы лука представлены сахарами — сахарозой, манозой, рафинозой, ксилозой, арабинозой, рибозой; пентозанами (до 0,5%): геми-целлюлозой (до 0,6%) и пектиновыми веществами (до 0,6%).

Белки лука составляют 50% азотсодержащих веществ и содержат 18 аминокислот. В небольших количествах имеются витамины А, В, В2, В6, РР, Е, Н, фолиевая и пантотеновая кислоты; на долю минеральных веществ приходится до 1,5%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пообещали создать агробиотехнопарк. В Крыму разрабатывают проект по созданию Агробиотехнопарка.

Крымские ученые придумали эффективный способ повышения плодородия почвы. Выращивание промежуточных почвопокровных культур при системе no-till (нулевой технологии обработки почвы) способствует защите почвы от ветровой и водной эрозии, сохранению и повышению ее плодородия.

Крымских животноводов неожиданно признали лучшими в России. Стали известны победители конкурса «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства», который состоялся в рамках 22-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень – 2020».

«Массандру» приватизируют за 3,5 млрд рублей до конца года. Винодельческое предприятие «ПАО «Массандра» в Крыму планируется внести в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году.