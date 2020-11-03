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Происшествия

Крымчанин обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней сестры супруги

16:50 вторник, 3 ноября 2020

Житель Раздольненского района Крыма обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней сестры супруги.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Раздольненского района, обвиняемого в совершении изнасилования несовершеннолетней и угрозе убийством (пункт «а» части 3 статьи 131, часть 1 статьи 119 УК РФ)», – сообщила Постнова.

По данным следствия, в июле этого года мужчина вместе с женой приехал в гости к матери супруги и ее 16-летней сестре в Евпаторию. После застолья, будучи нетрезвым, мужчина вывел девочку во двор дома и изнасиловал. После этого обвиняемый угрожал девушке убийством, если она кому-то сообщит о произошедшем. Несмотря на это, она рассказала матери о совершенном преступлении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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