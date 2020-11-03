Крымчанин обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней сестры супруги

Житель Раздольненского района Крыма обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней сестры супруги.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Раздольненского района, обвиняемого в совершении изнасилования несовершеннолетней и угрозе убийством (пункт «а» части 3 статьи 131, часть 1 статьи 119 УК РФ)», – сообщила Постнова.

По данным следствия, в июле этого года мужчина вместе с женой приехал в гости к матери супруги и ее 16-летней сестре в Евпаторию. После застолья, будучи нетрезвым, мужчина вывел девочку во двор дома и изнасиловал. После этого обвиняемый угрожал девушке убийством, если она кому-то сообщит о произошедшем. Несмотря на это, она рассказала матери о совершенном преступлении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший главбух детсада в Крыму присвоила зарплату на 5 млн рублей. Черноморский районный суд признал виновной женщину, которая, занимая должность главного бухгалтера в одном из детских садов района, присвоила себе более 5 миллионов рублей заработной платы.

В Севастополе суд обязал вернуть в бюджет города 69 млн рублей дохода от азартных игр. Ленинский районный суд Севастополя разрешил взыскать в бюджет города более 69 млн рублей, полученных от «незаконной игорной деятельности».

Полиция устроила рейд по таксистам в Керчи. Полиция в Крыму сообщает о проведении проверки работы таксистов в Керчи.

Дело бывшего главного архитектора Севастополя ушло в суд. Уголовное дело, по которому проходит экс-глава департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, а также начальник управления департамента архитектуры и градостроительства Севастополя и начальник отдела управления Госстройнадзора и экспертизы города, направлено в суд.