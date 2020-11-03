Какой сегодня праздник 3 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 3 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобного Илариона Великого

Преподобный Иларион Великий родился в 291 году в семье язычников, крестился в Александрии, куда его отправили для обучения наукам.

Преподобный был крайне нетерпим к любому проявлению алчности, в первую очередь среди монахов. Так, один монах передал Илариону Великому немного овощей из своего тщательно охраняемого огорода. Когда любимый ученик преподобного, Исихий, принес их авве, тот спросил, неужели он не чувствует исходящего от них зловония скупости. Иероним отмечает, что преподобный Иларион был способен по запаху, исходящему от человека или предметов, которых он касался, определить, каким грехом тот отягощен или «каким демоном охвачен».

Перед смертью преподобный Иларион распорядился о немедленном погребении, чтобы местные жители не смогли сделать его мощи предметом поклонения. В момент смерти преподобного Исихий находился в Палестине, однако, узнав о смерти наставника, вернулся на Кипр и, обманув бдительность местных жителей, охранявших могилу, увез тело Илариона Великого в Палестину, в монастырь святого Илариона, где оно и было похоронено. Однако и на месте первоначального погребения преподобного на Кипре продолжали совершаться чудеса.

День ракетных войск и артиллерии Украины

Ракетные войска и артиллерия предназначены для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов при ведении боя.

Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в операциях, которые проводятся Сухопутными войсками с применением обычного оружия, и выполняют до 65-70% общего объема задания из огневого поражения противника.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают офицеры, прапорщики, курсанты, военнослужащие военной службы по контракту и срочной службы, работники оборонной промышленности, ветераны войны, труда и Вооруженных Сил Украины.

Илларионов день

Народный праздник «Иларионов день» отмечается 3 ноября (по старому стилю - 21 октября). В этот день верующие православной церкви почитают память двух святых с одинаковыми именами - Илариона Великого, жившего в 3-4 веках в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в 15 веке на Руси недалеко от Чудского озера. Другие названия праздника: «Илларионов день», «Илларион», «Иларион Великий», «Первая пороша».

Также сегодня, 3 ноября, отмечают такие праздники:

- День инженерных войск Украины

- День хранения тайны

- Всемирный день косплея (World Cosplay Day)

- День культуры в Японии

- День домохозяйки и домохозяина (National Homemaker Day) в США

- День сэндвича (National Sandwich Day) в США

- Женский день в Восточном Тиморе

- День победы на Мальдивах

- День провозглашения независимости Панамы

- День независимости Микронезии

- День независимости Доминики

- День флага ОАЭ

- День независимости Куэнки в Эквадоре

Сегодня именины празднуют: Иван, Зотик (Изот), Феофил, Гай, Федот, Яков, Иларион, Филофей, Сократ, Дасий, Сильвия, Варух, Аза, Евкрат, Захария.

Что происходило 3 ноября в прошлые годы

1888 - Джек Потрошитель совершает свое последнее преступление.

1903 - - опасаясь, что США могут выбрать другое место для прокладки канала, если Колумбия будет и дальше тянуть с ратификацией «Соглашения о зоне Панамского канала», группа колумбийцев заявляет о независимости Панамы от Колумбии.

1905 - - восстановление автономии Финляндии.

1906 - - по подписанной в Берлине Международной Радиотелеграфной Конвенции единым сигналом бедствия для радиосвязи на море был установлен сигнал SOS.

1907 - - во Франции совершает полет первый в мире вертолет.

1908 - - в ходе президентских выборов в США побеждает республиканец Уильям Тафт.

1912 - Турция просит великие державы вмешаться и прекратить балканскую войну.

1918 - Решение Народного веча в Черновцах о присоединении Северной Буковины к Советской Украине.

1936 - - на президентских выборах в США Ф. Д. Рузвельт избирается на второй срок.

1941 - устроенная агентами НКВД серия взрывов в оккупированном немцами Киеве, в результате которой на воздух взлетели Успенский собор Киево-Печерской лавры и еще несколько зданий.

1943 - - в ходе Битвы за Днепр, начинается киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта.

1954 - - в Японии на экран впервые выпускается «Годзилла».

1957 - - в СССР запущен КА «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через короткое время после старта от перегрева.

1963 - - свадьба космонавтов Андрияна Николаева и Валентины Терешковой. Впоследствии они разведутся.

1964 - - на президентских выборах в США победу одерживает демократ Линдон Джонсон.

1975 - в Великобритании королева Елизавета II официально открывает нефтепромысел в Северном море.

1992 - - демократ Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон, губернатор штата Арканзас, одерживает победу на президентских выборах в США.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 ноября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 1 ноября. Сегодня, 1 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 31 октября. Сегодня, 31 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Российский журналист: крымчан - в Норильск, на их место «нормальных людей». Местные жители уродуют Крым шалманами уродливыми пристройками и дорогими мини-гостиницами.

Самая популярная пенсионерка-геймер России переехала в Крым. Самую популярную в России пенсионерку-геймера знают под псевдонимом «Баба Аня». 62-летняя Анна Сандалова из Новосибирской области провела десятки игр в прямом эфире (стримы, — Ред.), с помощью внуков завела аккаунт на ютубе, где уже около 200 тысяч подписчиков.