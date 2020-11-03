Из Симферополя уберут рынок «Привоз»

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Симферопольский оптовый рынок «Привоз» переедет за пределы города.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленной политики Крыма.

«Площадка для оптового рынка «Привоз» определена, она находится в нескольких километрах от села Молодежное Симферопольского района, – сообщили в пресс-службе. – Нынешний рынок останется на своем месте, но работать будет как розничный. По поводу инвестиций информация закрыта, проработка деталей еще продолжается».

Дата переезда пока неизвестна – предстоит работа по подготовке площадки. «Чтобы новый рынок начал работать, необходимо обустроить площадку, построить подъездные дороги, провести коммуникации – пока это чистое поле», – пояснили в пресс-службе.

Рынок «Привоз» – крупнейшая в Симферополе торговая площадь для продажи оптом овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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